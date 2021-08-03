В Нижнем Тагиле пропал 76-летний пенсионер, страдающий потерей памяти

В Нижнем Тагиле разыскивается 76-летний пенсионер. Накануне вечером его сын обратился с заявлением в отдел полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Мужчина рассказал, что 1 августа около 22 часов разговаривал с отцом по телефону, тот на здоровье не жаловался, зато выражал желание сходить в лес. Взрослый сын, опасаясь за отца, не разрешил ему одному отправляться на дальнее расстояние», — сообщили в пресс-группе полиции.

Когда в течение следующего дня мужчина не смог дозвониться до пожилого отца, он поехал в квартиру на улице Гвардейской, 49, но там никого не было. Телефон отца лежал дома.

Пропавший пенсионер Левочкин Валентин Михайлович 1945 года рождения страдает частичной потерей памяти. В день ухода на нём была летняя куртка серого цвета, чёрные джинсы и чёрные остроносые туфли.

Просьба ко всем, кто видел пожилого человека, возможно, располагает информацией о его местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-69-32.