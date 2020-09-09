Пропавших под Нижним Тагилом грибников-пенсионеров будут искать с собаками

Двух пожилых мужчин, которые в августе потерялись в лесах под Нижним Тагилом во время «охоты» за грибами, будут искать с собаками. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель поискового отряда Игорь Гапонов. Пенсионеров ищут уже более двух недель. За это время представители отряда «Скорпион» обошли большое количество земельных участков и использовали все возможные зацепки.

«Сейчас две группы с собаками уехали — одна в Синегорск, другая в “Ивушку”. Пока есть возможность, я имею в виду какие-то зацепки, будем искать. Если зацепок не будет, приостановим поиски. Сегодня собаки есть для работы. Собака — это не человек, у них есть свои особенности», — пояснил Игорь Гапонов.

Напомним, в лесу в районе коллективного сада «Ивушка» пропал 74-летний Виталий Пишуков. Он ушёл из дома утром 26 августа. В день пропажи был одет в синий пиджак и брюки, серый свитер, чёрные резиновые сапоги и чёрную вязаную шапку с полосками. С собой у него был пакет.

Рост мужчины — 175 см, телосложение плотное. Волосы тёмные с проседью, глаза зелёные. Он нуждается в медицинской помощи.

70-летний Олег Голишев пропал в посёлке Синегорский (Горноуральский городской округ) ещё 21 августа. Он, как и Пишуков, не вернулся из леса. Рост Голишева — 165 см, телосложение плотное, глаза серые, волосы русые. Одет мужчина был в куртку без капюшона с тёмно-синим низом и светло-синим верхом, тёмно-синие штаны, резиновые сапоги и оливковую кепку.

Если вы видели пропавших пенсионеров или знаете, где они могут находиться, позвоните по телефонам +7 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт») или 112. Также спасательному отряду нужна помощь добровольцев.

Летом, после того как появляются грибы, у спасателей традиционно увеличивается число звонков о пропаже людей. Сообщение о «потеряшке» может поступить в любой момент, поэтому нужно всегда быть готовым оперативно собрать необходимое снаряжение и уехать в лес на поиски, которые часто длятся не один день и не одну ночь, а несколько суток и даже недель. Волонтёры поискового отряда «Скорпион» наряду с профессиональными спасателями и полицейскими ищут заблудившихся людей. О том, как им удаётся совмещать работу и поиски, с какими трудностями они сталкиваются и что нужно делать, если заблудился, вы можете прочитать в большом материале АН «Между строк».