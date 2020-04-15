Пропавшие в Нижнем Тагиле воспитанники социально-реабилитационного центра найдены

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскали двух подростков 15 и 17 лет, которые пропали 11 апреля. По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», приятелей нашли в коллективных садах на Вагонке.

«После опубликованной в СМИ информации о без вести пропавших воспитанниках социально-реабилитационного центра в дежурную часть полиции начали активно поступать звонки от граждан, которые видели схожих по приметам несовершеннолетних в районе рынка на улице Ильича, где мальчишки попрошайничали. При очередном визите в садовый дом коллективного сада УВЗ, принадлежащий родственникам одного из подростков, несовершеннолетние были найдены», — уточнили в полиции.

В отношении подростков противоправных действий не зафиксировано. Друзей доставили в отдел полиции для разбирательства и выяснения причин ухода. С ними будет проведена необходимая воспитательно-профилактическая работа.