В Нижнем Тагиле пропали два подростка

Полиция Нижнего Тагила разыскивает двух воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 6 Тагилстроевского района. 15-летний учащийся школы № 72 Егор Стародубов и 17-летний студент Высокогорского многопрофильного техникума Дмитрий Фоминых ушли с территории центра, расположенного по улице Матросова, около 14 часов 11 апреля, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Егор ростом около 151 см, на вид 14 лет, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза светлые. На нём была бело-синяя шапка, куртка тёмно-синего цвета, красно-чёрная спортивная кофта, джинсы тёмно-серого цвета, чёрные кроссовки.

Дмитрий ростом около 154 см, на вид 17 лет, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза тёмные, подбородок с ямочкой. Был одет в чёрно-белую кофту, чёрные спортивные брюки и кроссовки.

В полиции уточняют, что Стародубов неоднократно совершал самовольные уходы, состоит на профилактическом учёте. Фоминых на учёте ранее не состоял.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении подростков или видел их, позвонить в отдел полиции № 19 по номеру 8 (3435) 97-69-32 — дежурная часть, 8 (3435) 47-70-02 — дежурная часть Межмуниципального управления либо 02.