Пропавшего в Нижнем Тагиле 53-летнего мужчину без ноги нашли в больнице

Пропавшего 53-летнего Дмитрия Костромина нашли в горбольнице № 4. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, Дмитрий — инвалид без ноги, передвигается на костылях. С 13 марта мужчина перестал выходить на связь, тогда обеспокоенные родственники решили его навестить, но в квартире никого не было, а сотовый телефон мужчины лежал на диване. 25 марта мать Костромина обратилась в полицию.

«На номер 112 позвонила пожилая женщина и сообщила, что похожий мужчина находится в городской больнице на Тагилстрое. Информация подтвердилась», — рассказали в ведомстве.

В сообществе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в день пропажи мужчина вышел в магазин и потерял сознание по дороге, в это время прохожие вызвали скорую помощь.