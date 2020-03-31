В Нижнем Тагиле пропал 53-летний мужчина без ноги

В Нижнем Тагиле разыскивается без вести пропавший 53-летний Дмитрий Костромин. С 13 марта Дмитрий перестал выходить на связь, тогда обеспокоенные родственники решили его навестить, но в квартире никого не было, а сотовый телефон мужчины лежал на диване. 25 марта мать Костромина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина злоупотребляет спиртным и ранее уходил из дома, однако всегда возвращался самостоятельно. В настоящее время полицейские проверяют возможные места нахождения пропавшего мужчины, на поиск ориентированы дежурные наряды полиции, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Дмитрий — инвалид без ноги, передвигается на костылях. Просьба ко всем, кто располагает информацией о пропавшем Костромине, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 97-65-02.