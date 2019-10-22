Пропавшего в Нижнем Тагиле 51-летнего мужчину нашли живым у друга

Пропавшего 19 октября Сергея Ермакова нашли спустя трое суток. Как рассказали в поисковом отряде «Скорпион», мужчина всё это время был в гостях у друга.

Напомним, Ермаков ушёл из дома на Вагонке днём в субботу 19 октября. Накануне, по словам родных, он перебрал с алкоголем и жена забрала ключи от автомобиля. На следующий день мужчина забрал ключи и уехал на своей Lada Priora в неизвестном направлении.

В полиции просят тагильчан, если вы в силу каких-то обстоятельств где-то задержались, информировать об этом родных.