В Нижнем Тагиле 51-летний мужчина уехал из дома на машине и пропал 

В Нижнем Тагиле пропал 51-летний Сергей Ермаков. Как рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Скорпион», утром 19 октября мужчина уехал из дома на Вагонке на тёмно-зелёной Lada Priora в неизвестном направлении, с тех пор его никто не видел.

«Там ни дачи, ни сада нет, куда он мог бы уехать. Сейчас будем проводить инфопоиск и подключать полицию», — рассказал руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что накануне пропажи мужчина изрядно выпил, поэтому жена забрала у него ключи от машины. Тагильчанина это не остановило, и утром он всё-таки уехал из дома.

«Проверяют камеры наблюдения, но пока не удалось установить его местонахождение. Семья посмотрела в гараже, но его следов там нет», — рассказали в полиции.

В день пропажи Сергей Ермаков был одет в чёрную куртку, синий джемпер, тёмно-синие джинсы и чёрные кроссовки. У пропавшего вставные верхние зубы, а на левом предплечье татуировка в виде пасти тигра. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея, просьба звонить по телефонам: +7(904)172-05-95 или 02.