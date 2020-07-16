Пропавшего в Нижнем Тагиле 39-летнего мужчину со шрамом на голове в виде паука нашли в больнице

Пропавшего в Нижнем Тагиле почти две недели назад 39-летнего уроженца Амурской области Евгения Свистильника нашли в городской больнице. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». В день исчезновения, 4 июля, мужчине стало плохо и его госпитализировали в одно из местных медучреждений в бессознательном состоянии. Лишь накануне разыскиваемый пришёл в себя. Сейчас его жизни и здоровью, по информации полиции, ничего не угрожает.

Напомним, в правоохранительные органы с заявлением о пропаже мужчины обратилась его супруга. Она рассказала, что Евгений Свистильник отправился из дома на подработку на Выю, а после не вернулся. На связь с родными он не выходил. В качестве особой приметы был отмечен шрам от швов, похожий на большого паука, который находится надо лбом.