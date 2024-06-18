Пропавшая в лесу под Нижним Тагилом 10-летняя Алиса Шакирзянова найдена

10-летнюю Алису Шакирзянову, которая пропала в лесу между Невьянском и Нижним Тагилом, нашли живой. Девочку обнаружил около 14:00 при осмотре территории с воздуха экипаж вертолётного поисково-спасательного отряда «Ангел». Её увезли в больницу.

Напомним, накануне, 17 июня, девочка ушла из дома в СНТ «2 Тагилстрой». В соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщается, что в поисках Алисы принимали участие более 150 человек: поисковики из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, а также местные жители. На месте работала авиация, квадроциклы и болотоход. К задачам также были подключены БПЛА.