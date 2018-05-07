«Промсвязьбанк» из-за санкций может засекретить состав правления

«Промсвязьбанк», который планируется сделать главным банком российского оборонного сектора, может из-за риска санкций засекретить состав правления, пишет «Коммерсантъ». Близкие к банку источники рассказали, что подобный шаг может защитить менеджмент от персональных западных санкций, однако окончательное решение пока не принято.

Пётр Фрадков, который в конце апреля стал главой временной администрации «Промсвязьбанка», ранее рассказывал, что кредитное учреждение рассматривает несколько сценариев на случай введения санкций. По словам Фрадкова, банк ищет партнёров для проведения трансграничных переводов и не исключает возможность отказа международных платёжных систем от сотрудничества с банком.

Согласно действующим правилам, банки в России обязаны публиковать информацию о квалификации членов совета директоров, правления, главного бухгалтера и его заместителя, а также глав и бухгалтеров филиалов. На сайте «Промсвязьбанка» указаны данные лишь о формальном председателе правления — Дмитрии Ананьеве, главбухе и его заместителях.

Ранее Центробанк уже разработал проект постановления, позволяющий скрывать данные о сделках, связанных с гособоронзаказом. В конце 2017 года в закон о банковской деятельности были внесены поправки, которые дают правительству право «определить случаи, при которых кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации». Как считает партнёр FMG Group Николай Коленчук, именно эти поправки дают «Промсвязьбанку» возможность засекретить информацию о членах правления.

«Для этого нужно убедить кабинет министров издать постановление, включающее банк в перечень лиц, не раскрывающих сведения о правлении, и определить случаи, при которых такое раскрытие не осуществляется. Например, никому, кроме центробанков России и Ирана», — объяснил Коленчук.

«Промсвязьбанк» с 1995 года принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. В декабре 2017 года Центробанк заявил о его санации. В январе стало известно, что на базе кредитного учреждения создадут опорный банк для обслуживания гособоронзаказа, после докапитализации его передадут Росимуществу.