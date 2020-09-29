Прокурор попросил смягчить обвинение срочнику Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев

Прокурор заявил ходатайство о смягчении обвинения солдату Рамилю Шамсутдинову, обвиняемому в убийстве восьми сослуживцев в Забайкалье, со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева пишет «Чита.ру».

По его словам, прокурор пришёл к выводу, что некоторые травмы были получены потерпевшими до стрельбы.

«На предварительном заседании был заявлен ряд ходатайств. Прокурор заявил ходатайство о смягчении обвинения. Есть некоторые телесные повреждения, которые вменяются Шамсутдинову, но, по мнению прокурора, они были причинены до известных событий. Это незначительное смягчение обвинения», — сказал адвокат.

Также, по его словам, было заявлено ходатайство о приобщении к делу рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой в экспертизе есть нарушения. Ранее другой адвокат, Равиль Тугушев, заявил, что Шамсутдинов раскаялся в преступлении и заявил о готовности понести наказание. Он также рассказал, что сумма исковых требований к подсудимому составила примерно 26,7 млн рублей.

Напомним, Шамсутдинов обвиняется в покушении на убийство двух или более лиц, совершённом общеопасным способом (часть 3 статьи 30 и пункты «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (пункты «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ). По версии следствия, 25 октября 2019 года солдат прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошёл к «столу снаряжения магазинов (обойм)», с собой у него был автомат АК-74М. После получения четырёх магазинов с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм он расстрелял сослуживцев в голову, грудь и спину. Восемь военнослужащих умерли, ещё двое пострадали. Свою вину он признал, объяснив поступок невыносимыми издевательствами в части.