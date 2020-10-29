Прокурор Екатеринбурга предложила штрафовать нарушителей масочного режима без профилактических бесед

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова на совещании в городской администрации предложила ужесточить меры воздействия на горожан, нарушающих масочный режим, со ссылкой на источник в городских структурах власти пишет Ura.ru.

Прокурор предположила, что жители Екатеринбурга недостаточно серьёзно относятся к проблеме из-за того, что многие из них не знакомы с последствиями нарушения правил, и предложила «активнее освещать наказания горожан, отказывающихся надевать маски в общественных местах».

«Нужно проследить, чтобы все штрафы были взысканы до копейки. Не стоит ограничиваться профилактическими беседами. Пока люди не будут понимать последствия, мы не выйдем из этой ситуации», — передал посыл речи прокурора источник издания.

В пресс-службе областной прокуратуры отказались комментировать информацию издания.

Нарушителей масочного режима в Свердловской области наказывают по статье 20.6.1 КоАп РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения), штраф для физлиц по ней составляет до 30 тысяч рублей.

Светлана Кузнецова с 1995 по 2002 год находилась в должности старшего помощника прокурора по судебному надзору в Нижнем Тагиле, в 2002 году ввиду реорганизации прокуратуры Нижнего Тагила перешла на работу в Тагилстроевский район на должность заместителя прокурора. В 2008 году вернулась обратно в Дзержинский район, где заняла должность прокурора. С 1 июля 2015 года является прокурором Екатеринбурга.