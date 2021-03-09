Прокуратура заставила областной Минздрав оплатить лекарство для ребёнка-инвалида

Суд удовлетворил исковое обращение прокуратуры, поданное в пользу ребёнка-инвалида, которому Министерство здравоохранения Свердловской области отказывалось оплачивать жизненно важное лекарство, пишет ЕАН.

По данным ведомства, консилиумом врачей НИИ имени Н. И. Пирогова Минздрава России «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева» несовершеннолетнему пациенту по жизненным показаниям был разрешён к индивидуальному ввозу и применению незарегистрированный на территории России лекарственный препарат, но Минздрав Свердловской области отказал в обеспечении лекарственным препаратом, посоветовав покупать лекарства, ввозимые на основании разрешения Минздрава РФ, за свой счёт или искать благотворителей.

«Прокуратура Каменска-Уральского в связи с поступившим обращением жительницы города провела проверку соблюдения прав ребёнка-инвалида по обеспечению лекарственным препаратом по жизненно важным показаниям. В ходе надзорных мероприятий установлено, что ребёнок-инвалид страдает тяжёлым редким жизнеугрожающим заболеванием, которое предполагает необходимость получения специфического лекарства», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокуратуры Каменска-Уральского, возложив на региональное министерство здравоохранения обязанность по финансированию и организации бесплатного обеспечения ребёнка-инвалида лекарственным препаратом на весь период нуждаемости.