Прокуратура запустила проверку больницы в Краснотурьинске, где пациентке пришлось добираться до врача ползком (ВИДЕО)

Прокуратура Краснотурьинска начала собственную проверку по факту информации, появившейся в городских пабликах, о пациентке, вынужденной передвигаться ползком по полу местной горбольницы, чтобы добраться до нужного ей кабинета, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

По её словам, в ходе проверки будет изучен вопрос доступности помещений медицинского учреждения для маломобильных групп граждан.

Информация об инциденте в краснотурьинской больнице появилась в конце прошлой недели: в соцсетях сообщалось, что больная вынуждена была ползком передвигаться по полу, чтобы добраться до кабинета флюорографии, при этом персонал медучреждения не оказывал ей посильной помощи.

Пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков отметил, что по факту случившегося сейчас проводится внутриведомственная проверка, которая находится на контроле главы Минздрава Свердловской области Андрея Цветкова.

Источник Znak.com в медицинской среде, знакомый с происходящим, уточнил, что, по предварительным данным, речь идёт о пациентке местного подразделения Свердловской областной психиатрической больницы.