Прокуратура выявила незадекларированные счета у депутатов гордумы Нижнего Тагила

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила предоставила спикеру городской думы Алексею Пырину сведения о недостоверных данных о доходах и расходах депутатов, которые они внесли в декларацию. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокурора Владимира Мартынова, некоторые из народных избранников сдали документы с ошибками, что может стать поводом для лишения мандатов.

«Есть некритичные ошибки. Например, один депутат не указал дополнительный счёт в банке. Кто-то не указал счёт своей жены. Другой не указал в декларации автомобиль – это уже более серьёзное нарушение. Представление о нарушениях с требованием об их устранении несколько дней назад внесено председателю городской думы. На внеочередном заседании депутаты будут решать, нужно ли кого-либо из них лишать мандатов», – рассказал изданию Владимир Мартынов.

Например, депутат Мария Лисина в этот раз указала доход в 500 тысяч рублей. При этом её супруг задекларировал всего 98 тысяч рублей годового дохода.

«Серьёзных проблем, на самом деле, здесь нет, - пояснила АН “Между строк” Лисина. – Прокуратура отправила запрос в налоговую инспекцию и нашлись несколько карт столетней давности у моего мужа. Причём в том году мы их не показывали, потому что просто о них забыли. На них нулевые счета, но прокуратура всё равно обязана была сделать по ним представление. Эти карты в “Ашане” раздают налево и направо. Видимо, мужу дали эти карты, но на них никаких сумм нет».

Дата внеочередного заседания гордумы, на котором будет рассматриваться представление прокуратуры, ещё не назначена. В пресс-службе Нижнетагильской гордумы ИА «Все новости» заявили, что в течение месяца вопрос с ошибками в декларациях будет решён.