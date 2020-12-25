Прокуратура утвердила обвинение жителю Екатеринбурга, убившему соседку, заступавшуюся за его избитую жену

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего местного жителя, избивавшего жену и убившего соседку, которая попыталась вступиться за неё, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, днём 12 октября в доме № 25 на улице Новгородцевой пьяный мужчина затеял конфликт с женой и начал избивать её; спасаясь, она выбежала на лестничную площадку. На шум выглянула соседка и заступилась за женщину, после этого мужчина вошёл в квартиру соседки, заперся там и забил пожилую женщину до смерти.

«Мужчина 1988 г. р. обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и по ч. 1 ст. 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища в виде незаконного проникновения в жилище, совершённого против воли проживающего в нём лица"», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Стоит отметить, что ранее на суде по мере пресечения обвиняемый попросил отпустить его домой, потому что у него имеется маленький ребёнок. Он был не согласен с тем, что его отправили в изолятор на время следствия. На суде также озвучили его степень опьянения — 0,4 промилле алкоголя, чуть больше бутылки пива.