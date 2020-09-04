Прокуратура требует снести футбольную площадку в посёлке под Нижним Тагилом, которую на свои деньги построили местные жители 

Жители посёлка Анатольская, расположенного под Нижним Тагилом, требуют сохранить им единственную спортивную площадку. 5 лет назад корт на свои деньги построил один из местных жителей, но теперь его хотят снести как незаконный. Тогда участок земли был огорожен деревянным забором, оформлен фундамент, установлены футбольные ворота. В праздничные дни это место становится центральной площадью посёлка, где проходят массовые гуляния.
Сам корт построен на федеральной земле, которую «Российские железные дороги» взяли в долгосрочную аренду для обеспечения перевозок. Из этого следует, что любое строительство на данной территории запрещено. Поэтому Нижнетагильская транспортная прокуратура после проверки обязала РЖД снести сооружение.
Также установлено, что площадка находится в 40 метрах от железнодорожных путей, что, по мнению надзорного ведомства, может привести к несчастным случаям.
«Расположение корта в полосе отвода железной дороги создаёт опасность для неопределённого круга лиц: спортивные мероприятия могут привести к вероятному выходу граждан, в том числе детей, за пределы площадки на пути перед приближающимся поездом и дальнейшему травмированию, — заявили ИА “Все новости” в пресс-службе Свердловской железной дороги. — Сама постройка нигде не зарегистрирована и фактически является бесхозяйной. Кроме того, корт не признан объектом недвижимости и по этой причине не может быть взят на чей-либо баланс. Демонтаж данного объекта как некапитальной и бесхозяйной постройки будет произведён в соответствии с представлением, вынесенным Нижнетагильской транспортной прокуратурой в адрес РЖД».