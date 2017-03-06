Прокуратура требует обязать Марчевского вернуть 20 млн рублей, выделенные на ремонт цирка

Екатеринбургский цирк не воспользовался субсидией в 20 миллионов рублей, чтобы сделать ремонт помещений. Деньги были выделены областным Минкультом, но капремонт проведён не был, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, Минкульт был главным распорядителем бюджетных средств, субсидию выделил ФКП «Росгосцирк», но контракт на проведение работ не заключался.

«С учётом изложенного прокуратура направила исковое заявление в Ленинский районный суд Екатеринбурга к ФКП "Росгосцирк" об обязании возвратить выделенную субсидию в полном объёме. На данный момент после вмешательства прокуратуры в добровольном порядке Росгорцирком возвращено 10 млн рублей. Исковое заявление находится в суде на рассмотрении», – уточнили в прокуратуре.

Ранее директор цирка, депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский объяснял, что выделенных 20 млн рублей не хватает на ремонт. Так что в конце прошлого года в областном бюджете на ремонт цирка зарезервировали еще 120 млн рублей, напоминает 66.ru.

Прокуратуру в этой ситуации также заинтересовала позиция областного Минкульта, которое не требовало вернуть средства, привлечённые из бюджета, что противоречит законодательству. Представление об устранении этого нарушения внесли уже в адрес министерства.

Также в ходе проверки всплыли и другие нарушения. В частности, есть вопросы по использованию земельного участка под аттракционы и под размещение платной парковки.

«По данным фактам прокуратура района в Ленинский районный суд Екатеринбурга направила исковое заявление об обязании ООО "Седьмое королевство" освободить самовольно занятый земельный участок, а в адрес директора Екатеринбургского филиала ФКП "Росгосцирк" внесла представление об устранении нарушений законодательства о землепользовании», – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в цирке Нижнего Тагила, который возглавляет Марчевский-младший, также продолжается ремонт. Считается, что именно Анатолий Марчевский пролоббировал необходимость финансирования ремонта тагильского цирка в Росгосцирке и Министерстве культуры РФ. Ранее Руслан Марчевский отмечал, что проектом капремонта запланирована полная замена изношенных инженерных сетей, кровли, окон, пожарной сигнализации. Также ведётся капитальный ремонт зрительного зала: замена кресел, манежа, светового и звукового оборудования. Работы изначально должны были закончиться не позднее 1 декабря 2016 года. Однако после визита подрядчика на объект в проект было внесено множество изменений.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: e1.ru