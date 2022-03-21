Прокуратура Свердловской области запустила горячую линию по кредитам 

Прокуратура Свердловской области организовала горячую линию для граждан, которые пострадали от незаконного изменения условий кредитования банками. По всем поступившим обращениям прокуратура организует проверки.

«Позвонив на горячую линию, граждане могут сообщить о фактах незаконного изменения в одностороннем порядке банками условий по ранее заключённым кредитным договорам, в том числе процентной ставки, об отказах кредитных организаций в реструктуризации кредитов (ипотеки), необоснованном начислении пени, штрафов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Обратиться на горячую линию можно по телефону 8 (343) 376-82-61 или лично по адресу город Екатеринбург, улица Московская, 21, а также через интернет-приёмную прокуратуры области на Едином портале прокуратуры Российской Федерации. В своих обращениях необходимо указать адрес проживания, контактный телефон, наименование кредитной (некредитной) организации.

Напомним, в конце февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%.