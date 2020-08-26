Прокуратура Свердловской области запросила 8 лет колонии фигуранту дела об АУЕ

Прокуратура Свердловской области запросила от 4 до 8 лет лишения свободы фигурантам уголовного дела об организации сообщества АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России) и возбуждении ненависти к сотрудникам ФСБ и полиции, которое рассматривает Екатеринбургский гарнизонный суд, пишет Znak.com.

Дело возбудили из-за группы в соцсети «ВКонтакте», которую, по версии следствия, один из фигурантов — Николай Бабарика — создал в 2011 году. Следствие посчитало, что в паблике он и его супруга публиковали посты, «содержащие высказывания, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам полиции и сотрудникам ФСБ». Уголовное дело расследовал центральный аппарат ФСБ.

Наталью Бабарику обвиняют в том, что она вступила в созданное мужем сообщество и опубликовала 14 постов в группе. Ещё одного фигуранта дела — друга семьи Артёма Зуева — обвиняют в том, что он вёл во «ВКонтакте» группу «Вольный мастер. Магазин интересов», через который торговал нардами, чётками и чехлами на iPhone, оформленными в стиле «воровской романтики». Всем обвиняемым вменена часть 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), часть 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ («Создание и участие в экстремистском сообществе»). Сам Николай Бабарика подчёркивал, что никто не думал о пропаганде воровских ценностей и субкультуры АУЕ.

Гособвинитель Георгий Паникаров попросил назначить Николаю Бабарике, обвиняемому в организации сообщества, 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, его супруге Наталье Бабарике — 4 года, их другу Артёму Зуеву — 4 года.