Прокуратура Свердловской области начала тотальную проверку станций скорой помощи региона

Прокуратура Свердловской области начала превентивную проверку всех станций скорой помощи по всему региону, со ссылкой на источник пишет Ura.ru.

«Чтобы не допустить инцидентов, как это было при заключении договора аутсорсинга скорой помощи в Екатеринбурге, когда дошло до забастовки, необходимо знать ситуацию на местах», — сказал источник.

В областной прокуратуре также отметили, что ведомство продолжает проверку поcле конфликта в Екатеринбурге.

«Прокуратура Ленинского района проводит проверку в части оснащённости автомобилей скорой помощи, которые теперь работают в Екатеринбурге, всем необходимым оборудованием и медикаментами», — рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском возить бригады скорой помощи уже начали частные компании. В уральской столице контракт выиграла компания «Феникс-Логистика». По словам водителей, частник пообещал им меньшую зарплату, чем они получали прежде, — в ответ на это водители пригрозили забастовкой. Ситуацией заинтересовались ФСБ и Генпрокуратура.

Напомним, в конце прошлого года на собрании с водителями тагильской скорой помощи было объявлено, что с апреля 2020 года автомобильный парк может быть передан на аутсорсинг частной компании, а сотрудникам будет предложено заключить отдельный договор.