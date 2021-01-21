Прокуратура проверяет обстоятельства гибели лесоруба под Нижним Тагилом

Прокуратура Пригородного района проводит проверку в связи с гибелью работника компании «Лесторг» на делянке под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба областного ведомства.

По данным прокуратуры, погибший работал чокеровщиком — это человек, который специальным приспособлением под названием чокер подцепляет к трактору срубленные деревья.

«Установлено, что 19 января 2021 года в промежуток с 16:00 до 17:00 при проведении работ по трелёвке (транспортировка поваленных деревьев, хлыстов, сортаментов на погрузочную площадку) леса на делянке ГКУ Свердловской области "Нижне-Тагильское лесничество" вблизи села Мурзинка погиб 39-летний работник ООО "Лесторг". Обстоятельства получения травм выясняются», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Известно, что работали три человека; двое работников предприятия обнаружили погибшего неподалёку от трактора, но неизвестно, каким образом он получил смертельную травму головы. Деревьев или веток рядом не было.