Прокуратура проверит ТЦ «Демидовский» после короткого замыкания проводки и задымления торгового зала

Прокуратура проверит трёхэтажный торгово-офисный центр «Демидовский» на ул. Красноармейской, 42а, где утром 11 января произошло короткое замыкание в светильнике в зале цокольного этажа. ЧП позволило обнаружить в здании сразу несколько нарушений пожарной безопасности, рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Для ликвидации пожара на место были направлены 25 специалистов и 10 машин, так как торговый центр является объектом с массовым пребыванием людей. Прибывший дежурный караул обнаружил, что работавшие в здании люди сами справились с задымлением при помощи огнетушителя. Возгорания при этом не было. Пятеро сотрудников магазина, которые во время ЧП находились в торговом зале, эвакуировались самостоятельно и не пострадали.

Позже выяснилось, что при возникновении короткого замыкания не сработали автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и установка пожаротушения, а запасной эвакуационный выход из зала оказался загромождён горючими материалами. Сегодня в ТЦ располагаются 18 разных организаций, выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровья их сотрудников и клиентов. Поэтому отдел надзорной деятельности решил обратиться в прокуратуру для организации и проведения совместной проверки «Демидовского» на соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центре.