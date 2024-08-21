Прокуратура проверит неизвестный самолёт, который два дня кружил над Нижним Тагилом 

Уральская транспортная прокуратура начала проверку в связи с полётом неизвестного самолёта над Нижним Тагилом, о котором сообщили СМИ.

«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся мероприятия по установлению борта», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам очевидцев, загадочный самолёт несколько дней подряд пролетал над «Уралвагонзаводом», делая не менее пяти кругов. Но никто из местных служб не смог его опознать.

Жители города предположили, что самолёт может быть туристическим, так как в Нижнем Тагиле работает компания, предлагающая развлекательные полёты. Однако, как сообщает E1, в самой компании не взяли трубку, а бот фирмы на сайте лишь ответил, что данная услуга на текущий момент не оказывается.

Администрации Нижнего Тагила, «Уралвагонзавода», аэропорта Кольцово и пресс-служба Центрального военного округа не имеют информации об этом самолёте.

Напомним, летом 2021 года тагильчане тоже заметили в небе самолёт Ан-2, который кружил над городом несколько дней. Тогда выяснилось, что «кукурузник» был арендован екатеринбургской компанией «Аргис-Е» для проведения аэрофотосъёмки территории.