Прокуратура проверит ГБ № 1 Нижнего Тагила после публикации в СМИ о травмировании пожилой пациентки при падении с каталки

В СМИ обратился сын 94-летней жительницы Нижнего Тагила Веры Бажениной Сергей, который рассказал о травмировании матери при посещении ГБ № 1. По словам пенсионера, его маму доставили в медучреждение на скорой после сильного отёка ног. Женщина три года назад сломала шейку бедра и с постели уже самостоятельно подниматься не могла, поэтому за престарелой матерью ухаживали родственники.

Мужчина рассказал, что маму положили на каталку, взяли анализы, но в палату не направляли. Сын всё это время находился рядом. Когда женщина уснула, он пошёл в туалет, а когда вернулся, то увидел, что мама лежит на полу в крови. Рентген показал, что женщина получила перелом ноги. Сергей поинтересовался у врачей, будет ли за мамой какой-то уход, если её положат в стационар. Ему ответили, что специального ухода за такими пациентами не предусмотрено.

«Тогда я сказал, что забираю маму домой. Не хочу, чтобы она там лежала голодная, грязная и кричала от боли», — рассказал пенсионер изданию Ura.ru.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по публикации в СМИ районной прокуратурой организована проверка.

«Сотрудники прокуратуры Дзержинского района Нижнего Тагила уже связались с сыном пожилой женщины. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи сотрудниками больницы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает надзорное ведомство.

Свою проверку также организовал региональный Минздрав.