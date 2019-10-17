Прокуратура просит выпустить из СИЗО четырёх фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Сторона обвинения ходатайствует об изменении меры пресечения четырём обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» из зала суда.

Как заявил Гособвинитель в суде, речь идёт о том, чтобы смягчить наказание начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» Андрею Бурсину. А также руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.

Он уточнил, что в силу закона обвинение не может ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, поэтому вынуждено ставить вопрос о ее смягчении.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Ещё 137 человек пострадали.