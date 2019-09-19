Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Павлу Устинову

Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Павлу Устинову ещё до рассмотрения апелляции на его приговор, рассказал «Интерфаксу» адвокат Анатолий Кучерена, который накануне вступил в дело.

Ожидается, что Мосгорсуд рассмотрит заявление прокуратуры 20 сентября в 12:00. Кучерена отметил, что сам попросил прокуратуру подать такое заявление.

Глава «Агоры» Павел Чиков подчеркнул, что такая же схема была использована в деле «Кировлеса» летом 2013 года: тогда Алексея Навального сначала приговорили к реальному сроку и сразу взяли под стражу, но после массовой несогласованной акции на Тверской улице сторона обвинения сама попросила суд ещё до апелляции отпустить Навального из СИЗО.

Напомним, 16 сентября судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия против росгвардейца — тот пожаловался на вывих после задержания Устинова. Апелляция на этот приговор назначена на 23 сентября, раньше установленных законом сроков. После приговора в защиту Устинова выступили актёры, а также представители других профессиональных сообществ. Все они отмечали, что на видеозаписи задержания не видят применения насилия, а сам Устинов не участвовал в несогласованной акции, как об этом заявляло обвинение.