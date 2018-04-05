Прокуратура оштрафовала «Уралстроймонтаж» на 200 тысяч рублей за сброс отходов вблизи Муринских прудов

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения экологического законодательства при строительстве коммунальных объектов в микрорайоне «Муринские пруды». В ходе проверки выяснилось, что компания «Уралстроймонтаж» вблизи береговой линии реки Леба осуществляла сброс сточных вод на почву.

«Также установлено, что “Уралстроймонтаж” в соответствии с муниципальным контрактом осуществляет строительство очистных сооружений ливневой канализации с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований: на земельном участке в жилом районе “Муринские пруды” в непосредственной близости от водного объекта, организацией осуществлялся сброс отходов на почву, накопление отходов и опилок от натуральной чистой древесины», — уточнили в ведомстве.

По фактам выявленных нарушений ООО «Уралстроймонтаж» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 200 тысяч рублей.