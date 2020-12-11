Прокуратура обжаловала решение суда выпустить из колонии фотографа Лошагина, осуждённого за убийство жены

Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловала постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, разрешившего фотографу Дмитрию Лошагину, осуждённому за убийство жены, выйти из колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ведомство просит суд второй инстанции отменить решение о замене колонии на ограничение свободы и оставить Лошагина в исправительной колонии — в прокуратуре считают, что замена наказания Лошагину более мягким видом наказания является «несправедливой вследствие чрезмерного смягчения назначенного ему наказания приговором суда». Кроме того, в надзорном ведомстве считают, что надо узнать мнение потерпевших о замене Лошагину наказания.

Ранее, 7 декабря, Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина о замене не отбытой им части наказания в виде лишения свободы в колонии на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней. Согласно этому решению, фотограф не должен выезжать за пределы муниципалитета, где он проживает, должен соблюдать комендантский час с 22:00 до 06:00 и не должен менять место жительства и работы.

Напомним, Лошагин был признан виновным в убийстве собственной жены — модели Юлии Прокопьевой — в 2015 году после серии судебных разбирательств. Обгоревшее тело женщины было обнаружено в лесу на 13-м километре Старомосковского тракта летом 2013 года. Фотографа, так и не признавшего своей вины, приговорили к 10 годам колонии и отправили отбывать срок в Новую Лялю. Сейчас Лошагин отбывает наказание в ИК-10 в Екатеринбурге.