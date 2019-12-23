Прокуратура обжаловала приговор жителю Североуральска, выбросившему младенца из окна

Прокуратура обжаловала решение Североуральского городского суда, который оправдал местного жителя, выкинувшего новорождённого ребёнка из окна квартиры своей сожительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Мы полагаем, что выводы суда первой инстанции, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Кроме того, усматриваются признаки существенного нарушения уголовно-процессуального закона при рассмотрении данного уголовного дела и постановлении приговора», — прокомментировали в ведомстве поданный на решение суда протест.

Также приговор Североуральского городского суда обжаловал представитель новорождённого, признанный по делу пострадавшей стороной.

Напомним, об инциденте стало известно 10 июня. Как сообщали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, пьяный 17-летний сожитель матери младенца пытался убить его, выбросив из квартиры на первом этаже в окно, когда женщина ушла в магазин. Спас ребёнка случайный 44-летний прохожий — он успел подбежать к окну и поймать падавшего малыша.

По данному факту возбудили дело по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). После расследования дело передали на рассмотрение в суд Североуральска, однако там приняли решение оправдать обвиняемого.