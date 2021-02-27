Прокуратура обязала главного врача ковидного госпиталя в Сысерти возместить долг медикам, которым ранее снизили зарплаты в три раза

Прокуратура потребовала от главного врача Сысертской ЦРБ возместить долг медикам, которые работали в «красной зоне» и жаловались на некорректные зарплаты. Так, в феврале к обычной зарплате пострадавшие врачи получили по три оклада.

Напомним, в Сысертской ЦРБ дважды открывали ковидный госпиталь, последний — с 1 октября. По словам одного из сотрудников, их заставили подписать дополнительное соглашение о работе в «красной зоне». После этого зарплата врачей сильно снизилась, а руководство объясняло изменение зарплат начислением федеральных выплат. Тогда 72 врача написали коллективное письмо в прокуратуру.

«В начале февраля главврач собрал всех заведующих, объявил, что он по доброй воле вернёт всем деньги, в общем, мир, дружба, жвачка, — рассказал Е1.ru один из врачей Сысертской больницы. — Через неделю в прокуратуре нам сообщили, что они всё-таки обязали главврача выплатить деньги. Доброй воли тут было минимум».

Несмотря на то, что сотрудникам вернули деньги в полном объёме, врачи чувствуют напряжение в стенах больницы после конфликта. У персонала осталось ощущение, что их обманули. Также администрация дистанцировалась от коллектива.