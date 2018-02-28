Прокуратура Нижнего Тагила внесла представление КРЦ «Россия» за открытый доступ к «Майн Кампф» и джихадистским проповедям

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила обнаружила нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности в КРЦ «Россия». Об этом АН «Между строк» сообщили в надзорном ведомстве. В ходе проверки развлекательного учреждения установлено, что посетителям КРЦ доступна сеть Wi-Fi, через которую можно зайти на сайты с запрещёнными материалами.

«Например, с помощью мобильных устройств с возможностью выхода в интернет оказались доступны следующие материалы: книга А. Гитлера “Майн Кампф” (“Моя борьба”), видеоролик с названием “Марш УНА — москалей на ножи”, аудиозапись “Русский нашид — Призыв к джихаду”», — пояснили в прокуратуре.

Прокурором района в адрес директора ООО «КРЦ» внесено представление об устранении нарушения закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Ранее сотрудники прокуратуры через суд заблокировали ряд видеороликов на YouTube, где демонстрировалось изготовление «коктейля Молотова».