Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку после смерти женщины от коронавируса в ЦГБ № 1

Прокуратура Дзержинского района начала проверку после публикации в газете «Новый Качканар» статьи о смерти 44-летней жительницы Качканара Ольги в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.

Из Качканара Ольгу увезли на скорой, но положили в палату тагильской больницы только через сутки, поскольку ей пришлось ждать очередь на КТ и ещё несколько часов провести в приёмном покое. По результатам КТ у Ольги было выявлено 80%-е поражение лёгких.

По словам родственников Ольги, в палате больницы кислород не был подведён к каждой кровати, поэтому больным приходилось ходить до кислородного оборудования и дышать по очереди. 3 ноября, во время разговора по телефону с мамой, Ольга сказала, что у неё отнялись ноги. На следующий день женщина умерла.