Происшествия

Прокуратура Нижнего Тагила добилась блокировки шести сайтов по продаже «липовых» дипломов

25.06.2019 11:57

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила добилась блокировки шести сайтов, где неизвестные продавали «липовые» дипломы. Интернет-ресурсы были выявлены сотрудниками ведомства в этом году. Через данные сайты любой желающий за определённую плату мог заказать аттестат, диплом о высшем образовании, а также диплом техникума, колледжа или ПТУ.

«Информация находится в свободном доступе для любого пользователя, в том числе несовершеннолетнего. При этом ресурсы не являются официальными сайтами государственных органов и учреждений, которым предоставлено право выдачи таких документов. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в суд предъявлено шесть исковых заявлений о признании информации, опубликованной в интернете, запрещённой к распространению на территории России», рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района.  

Суд требования прокурора удовлетворил, и Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам. В ведомстве напоминают, что за подделку документов законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность.

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