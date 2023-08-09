Прокуратура Нижнего Тагила через суд заставила батутный парк «Джунгли» выплатить школьнице 100 тысяч рублей за перелом ноги

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд заставила бизнесмена выплатить компенсацию морального вреда в пользу 12-летней девочки, которая травмировалась в батутном парке «Джунгли». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 11 февраля 2023 года в одном из торговых центров. Девочка, прыгая на «батутной сетке», упала на правую ногу и получила повреждение в виде перелома нижней трети правой голени со смещением. Во время проверки выяснилось, что подросток получил травмы из-за того, что инструктор не рассказал о правилах безопасности и не следил за ребёнком. Прокуратура в интересах несовершеннолетней направила в Дзержинский районный суд исковое заявление к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с бизнесмена компенсацию в размере 100 тысяч рублей в пользу девочки.

Судебный акт не вступил в законную силу. Прокуратура проконтролирует исполнение этого решения.

Отметим, такой случай в батутном парке «Джунгли» произошёл не впервые. В мае 2019 года на этом же аттракционе 12-летняя школьница выбила зубы. Областной суд заставил предпринимателя выплатить юной тагильчанке компенсацию в размере 50 тысяч рублей.