​​​​​​​Областной суд заставил батутный парк в Нижнем Тагиле выплатить школьнице 50 тысяч рублей за выбитые зубы

Прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда 12-летней девочке из Нижнего Тагила после того, как в батутном парке «Джунгли» она получила повреждения четырёх зубов, ушибы лба и переносицы. Сначала администрация досугового заведения попыталась оспорить решение Дзержинского райсуда Нижнего Тагила, однако Свердловский областной суд постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Инцидент произошёл в мае 2019 года. Юная тагильчанка вместе с родителями пришла в батутный парк «Джунгли», который находится в одном из торговых центров Нижнего Тагила. По данным пресс-службы прокуратуры Дзержинского района, во время занятий школьница прыгнула в «поролоновую яму», после чего на неё сверху прыгнул другой ребёнок. 12-летняя девочка получила множественные травмы лица. В ходе проверки установили, что ЧП произошло из-за невнимательности инструктора. В интересах девочки прокуратура направила исковое заявление к индивидуальному предпринимателю с требованием о компенсации морального вреда. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в Свердловском областном суде, но безрезультатно.