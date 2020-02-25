В Нижнем Тагиле батутный парк заплатит школьнице за выбитые зубы

В Нижнем Тагиле суд взыскал в пользу 12-летней девочки компенсацию морального вреда за травму в батутном парке «Джунгли», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По данным надзорного ведомства, во время занятий школьница неудачно приземлилась и получила повреждения зубов, ушиб лба и переносицы. В интересах девочки прокуратура направила исковое заявление к индивидуальному предпринимателю с требованием о компенсации морального вреда. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.