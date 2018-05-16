Прокуратура не нашла у Амана Тулеева земельных участков и озера

Региональная прокуратура проверила имущество спикера местного заксобрания, экс-главы Кузбасса Амана Тулеева и не нашла нарушений, со ссылкой на совет народных депутатов региона пишет «Коммерсантъ».

Ранее с заявлением в надзорное ведомство обратился сам Аман Тулеев, попросивший отреагировать на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального о принадлежащих экс-губернатору домах, земельных участков и озера в селе Мазурово.

«Обращение и собранные документы по поводу публикации (размещения) в информационной сети "Интернет" недостоверных сведений направлены в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», — отмечает прокуратура.

СКР предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета».

Напомним, об участках бывшего губернатора в апреле на своём YouTube-канале заявил политик Алексей Навальный.