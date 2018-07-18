Прокуратура назвала поджог основной версией пожара в Компрессорном

Прокуратура начала проверку обстоятельств пожаров в соседних домах в посёлке Компрессорном под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба ведомства. Приоритетная версия, которую рассматривают сейчас специалисты, — поджог.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля в течение часа загорелись подъезды в двух многоэтажных жилых домах на улице Хвойной.

«По предварительной информации, очаг возгорания в доме № 76/1 на улице Хвойной зафиксирован на 2-м этаже в 3-м подъезде возле тумбы, стоящей у двери одной из квартир. Очагом пожара дома № 75 на улице Хвойной стала ветошь возле входной железной двери в подъезд. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Спасатели ночью эвакуировали 54 человека, из них 6 детей, а также нескольких животных. За медицинской помощью с признаками отравления дымом обратились два человека. От огня пострадали коридоры и квартиры.

Всего в тушении пожара были задействованы 7 пожарных машин и 28 человек личного состава. Автолестница некоторое время не могла подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей. Пожарные вместе с жильцами оттаскивали машины, освобождая проезд.