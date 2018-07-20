Прокуратура наказала и. о. главы Североуральска и местный МУП за ЧП с водой

В Североуральске прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главы городского округа Владимиру Паслеру из-за неспособности органов местного самоуправления обеспечить надлежащее питьевое водоснабжение населения после техногенной катастрофы, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении МУП «Комэнергоресурс» возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами», руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства.

Прокурор города Егор Корнилов вместе с заместителем главы Североуральска проинспектировал пункты выдачи бутилированной воды жителям. Установлено, что вода людям выдаётся без ограничения количества.

Напомним, провал русла реки Кальи диаметром 10 метров произошёл днем 16 июля. На сегодня авария ликвидирована, систему водоснабжения хлорируют, затем будут проведены анализы на микробиологические показатели.

Проверку по факту произошедшего в Североуральске проводит также следственное управление СКР по Свердловской области.