Прокуратура наказала 10 врачей больницы Полевского за просроченную капельницу ребёнку

Прокуратура Свердловской области объявила замечания и выговоры десяти врачам Полевской центральной городской больницы, где ребенку поставили просроченную капельницу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 28 марта. Мама годовалого ребёнка обратила внимание на то, что у её дочери была высокая температура. Она же заметила, что срок годности препарата, который поставили ребёнку, истёк.

«Во время последующей проверки больницы сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора выявили нарушения обязательных требований к условиям хранения лекарственных средств (хранение лекарственных средств с нарушением температурного режима), а также отсутствие учёта лекарственных средств с ограниченными сроками годности», - сообщили в областной прокуратуре.

В связи с этим в Арбитражный суд Свердловской области направлено заявление о привлечении ГБУЗ Свердловской области «Центральная городская больница» к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». За совершение данного административного правонарушения предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 600 тысяч рублей. Заявление прокуратуры ещё рассматривается судом.

Более того, по факту оказания малолетнему ребёнку медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственным отделом по городу Полевской СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров и услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет»). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.