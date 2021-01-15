Прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о замерзающих в Асбесте школьниках

В Асбесте прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация об учениках местной школы № 13, которые вынуждены учиться в холодных классах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи” допустимая температура воздуха составляет не ниже +18 градусов. Прокуратура даст правовую оценку в связи с возможным несоблюдением температурного режима в образовательном учреждении», — заявили в прокуратуре.

Напомним, о низких температурах в классах школы № 13 сообщили родители, заявив, что их дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Согласно сделанным одной из мам замерам, в классе у первоклашек накануне утром было +14 градусов. При этом директор образовательного учреждения отвергла обвинения, заявив, что «ученики надышат».