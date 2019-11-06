Прокуратура начала проверку после гибели в Артёмовском районе ребёнка, провалившегося под лёд

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту гибели семилетнего ребёнка в посёлке Красногвардейском Артёмовского района, который катался на тонком льду реки Ирбитки, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло днём 3 ноября. По предварительным данным, по едва замёрзшему льду катались двое маленьких детей, под ногами одного из них лёд проломился, и он упал в воду. Мальчик закричал, на призывы о помощи откликнулся житель посёлка — он прыгнул в воду, пытался вытащить ребёнка, но безуспешно, мальчик утонул. Мужчина не смог выбраться из воды самостоятельно и тоже начал тонуть, но его удалось спасти. Тело мальчика было найдено водолазами вечером того же дня.

По результатам проверки прокуратурой будут приняты меры реагирования. Известно, что семья ребёнка на учёте не состоит.