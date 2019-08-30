Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в Кольцово

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку экстренной посадки в Екатеринбурге самолёта «Уральских авиалиний», летевшего из Санкт-Петербурга в Худжанд, сообщает пресс-служба ведомства.

«Причиной вынужденной посадки послужило столкновение воздушного судна со стаей птиц при взлёте в аэропорту Санкт-Петербурга. Посадка произведена благополучно, пострадавших нет. На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребёнка, 4 члена экипажа», — сообщает прокуратура.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили информацию об аварийной посадке.

«После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлётно-посадочной полосы были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц», — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В авиакомпании добавили, что после осмотра техническими специалистами и дозаправки самолёт отправится по маршруту — в Худжанд.