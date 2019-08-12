Прокуратура начала проверку по факту выброшенных на свалку документов из уголовных дел

Сысертская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаруженной в окрестностях деревни Шайдурово свалки документов из уголовных дел.

«В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа», — рассказала URA.ru помощник прокурора Свердловской области Анастасия Мануйлова.

Согласно законодательству РФ, за нарушение неприкосновенности частной жизни предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, накануне телеграм-канал «Екатеринбург № 1» сообщил о том, что в лесу рядом с деревней Шайдурово нашли выброшенные материалы уголовных дел, протоколы, постановления, характеристики на граждан, медицинские справки, номера и серии паспортов и другие документы. На многих документах можно разглядеть персональные данные граждан.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что обнаруженные документы не имеют никакого отношения к деятельности полиции.