Прокуратура начала проверку по факту выброшенных на свалку документов из уголовных дел

Сысертская межрайонная прокуратура начала проверку по факту обнаруженной в окрестностях деревни Шайдурово свалки документов из уголовных дел.
«В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа», — рассказала URA.ru помощник прокурора Свердловской области Анастасия Мануйлова.
Согласно законодательству РФ, за нарушение неприкосновенности частной жизни предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, накануне телеграм-канал «Екатеринбург № 1» сообщил о том, что в лесу рядом с деревней Шайдурово нашли выброшенные материалы уголовных дел, протоколы, постановления, характеристики на граждан, медицинские справки, номера и серии паспортов и другие документы. На многих документах можно разглядеть персональные данные граждан.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что обнаруженные документы не имеют никакого отношения к деятельности полиции.
«Появившаяся в интернете информация о том, что на свалке обнаружены уголовные дела, не соответствует действительности. По предварительным данным, найденные на стихийных свалках бумаги являются копиями материалов из сферы адвокатской деятельности. Уже установлен круг лиц, которые могут быть причастны к загрязнению лесопарковой зоны. Среди них есть представитель адвокатского сообщества с 20-летним стажем. Имеет ли он лично отношение к этому ЧП, покажет время. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — заявил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.