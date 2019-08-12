В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел (ФОТО)

В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел, протоколы, постановления, характеристики на граждан, медицинские справки, номера и серии паспортов и другие документы, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург № 1».

Материалы дел обнаружили в лесу среди старой мебели и других отходов. Многие документы порваны, но на некоторых можно разглядеть персональные данные.