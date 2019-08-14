Прокуратура начала проверку по факту появления едко-жёлтого дыма над Новоуральском

Невьянская городская прокуратура начала проверку по факту появления едкого оранжевого дыма из труб «Завода Б» — «Производства сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» в Верх-Нейвинском, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, при проверке планируется установить, был ли предприятием совершён выброс загрязняющих веществ. По предварительной информации, 13 августа филиал заменял фильтровальные рукава на рукавном фильтре. На предприятии, а также в ГУ МЧС говорили, что дым шёл во время планового мероприятия по очистке труб. Местные жители в соцсетях публиковали фото и видео едко-жёлтого дыма, который валил из труб предприятия. В комментариях они опасались, что дым может быть следствием выброса опасных веществ. Кроме задымления, люди также пожаловались на стойкий едкий запах.

По данным свердловского ГУ МЧС, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было, экологическая ситуация в норме. Тем не менее собственную проверку проводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области.