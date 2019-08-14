Новоуральск накрыло грязно-жёлтым дымом с местного завода

Грязно-жёлтое облако дыма накануне вечером окутало Новоуральск и держалось над городом на протяжении всей ночи, пишет Znak.com.

Как сообщают местные жители в соцсетях, желтоватый дым начал распространяться из трубы «Завода Б» — «Производства сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектрамеди», расположенного в центре Верхне-Нейвинского. Кроме задымления, люди также пожаловались на стойкий едкий запах.

В администрации «Производства сплавов цветных металлов» заверили, что произошедшее — результат запланированных работ по очистке оборудования.

«На качество атмосферного воздуха данная ситуация не повлияла, дым приобрёл "нормальный" цвет в течение нескольких минут», — сообщили представители предприятия.

Облако дыма не представляло опасности для населения, заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. По их данным, превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было, экологическая ситуация в норме.

«Никаких чрезвычайных ситуаций в районе не происходило. Появление рыжего дыма связано с плановыми работами по очистке труб промышленного предприятия», — объяснили в ведомстве.

В ситуации также разбирается Роспотребнадзор. Пресс-секретарь регионального управления ведомства Анна Ожиганова сообщила Znak.com, что их специалисты будут детально устанавливать причины и последствия произошедшего.