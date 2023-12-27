Прокуратура начала проверку из-за проблем с продажей билетов на «Ласточку»

Прокуратура организовала проверку после вчерашней публикации АН «Между строк» о проблемах с приобретением билетов на скоростную электричку «Ласточка» на январь 2024 года.

«Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по размещённой в СМИ публикации об отсутствии билетов на скоростную электричку “Ласточка” на январь 2024 года, продажа которых открывается за 10 дней до отправления», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что при наличии оснований в отношении перевозчика — Свердловской пригородной компании (СПК) — будут приняты меры прокурорского реагирования.

В Свердловской области «Ласточка», согласно официальному сайту СПК, курсирует по девяти маршрутам, часть из которых работают ежедневно.